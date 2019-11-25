Суд арестовал химика крупной нарколаборатории под Петербургом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Тосненский городской суд Ленинградской области заключил под стражу химика Сергея Каменева, задержанного за крупное производство наркотиков, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

"22 ноября было рассмотрено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде ареста Каменеву. Результат рассмотрения: ходатайство удовлетворено", - говорится в сообщении.

Всего в деле три фигуранта. Как сообщалось, Николай Сурнаков был арестован до 20 января следующего года, Дмитрий Говорушкин заключен под стражу на такой же срок.

О ликвидации крупного наркопроизводства в поселке Обуховец Тосненского района Ленинградской области полиция сообщила в пятницу. При обыске оперативники изъяли более 2 тонн синтетического наркотика Альфа PVP, около 80 тонн прекурсоров наркотических средств и сырец - полуфабрикат наркотика весом 5,8 тонн. По предварительным данным полиции, стоимость изъятого могла бы составить около 7 млрд рублей.