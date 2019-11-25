Биржевые цены на бензин рухнули на бирже в Петербурге

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на минувшей неделе рухнули на 7-9%. Они продолжили снижение и в этот понедельник, а отраслевые эксперты ожидают продолжения снижения стоимости нефтепродуктов на СПбМТСБ.

Как свидетельствуют данные биржи, стоимость Аи-92 по данным на 25 ноября по сравнению с 18 ноября упала на 6,7% - до 41165 руб./т., цена Аи-95 упала на 9,4%, до 42176 руб./т.

Отраслевые эксперты прогнозируют дальнейшее снижение биржевых цен на бензин.

Генеральный директор "РК Интегратор" Виктор Костюков объясняет ценовой обвал возросшим предложением товара со стороны нефтяных компаний в связи с завершением осенних ремонтов НПЗ при стагнирующем спросе. По мнению эксперта "крушение бензиновых индексов продолжится, пока не понятно - до каких глубин".