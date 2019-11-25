Дочка "Газпрома" в 2022 году запустит собственное производство спутников

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром космические системы" начало строительство завода по производству спутников в Подмосковье.

Производство расположится в подмосковном Щелково. Во вторник на месте строительства прошла церемония установки первой сваи и подписания соглашения между компанией и "Роскосмосом". Для реализации проекта создана компания "Газпром-СПКА", учредителями которого являются ООО "Газпром инвестпроект" и АО "Газпром космические системы". Также планируется, что в капитал компании войдет госкорпорация "Роскосмос".

Строительство планируется завершить 25 сентября 2022 года. "Якорным" заказчиком станет "Газпром космические системы", для которого запланировано строительство восьми спутников связи "Ямал" и шести спутников Дистанционного зондированиям земли (ДЗЗ) "СМОТР".

Также по соглашению с "Роскосмосом", планируется размещать на производстве заказы по проекту ДЗЗ "Сфера".