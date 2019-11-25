Экс-гендиректор АО "Энергия" Лянгузов предстанет перед судом за хищение 1 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Бывший зам главы АО "Энергия" Дмитрий Лянгузов предстанет перед судом по обвинению в хищении 1 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре России.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Энергия" Дмитрия Лянгузова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, "Лянгузов совместно с неустановленными лицами сфальсифицировал протоколы общего собрания акционеров и заседания совета директоров, назначив себя генеральным директором энергетической компании".

"С 2016 по 2017 годы Лянгузов обманывал сотрудников данного предприятия и его контрагентов, заключая фиктивные договоры. Тем самым он незаконно перевел на подконтрольные преступной группе компании денежные средства, а также движимое и недвижимое имущество АО "Энергия". Причиненный предприятию ущерб превысил 1 млрд рублей", - отметили в Генпрокуртуре.

Судом в отношении Лянгузова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волгодонский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу.