Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Группа артистов Александринского театра опубликовала открытое письмо с критикой худрука Театра балета Бориса Эйфмана, который, по их мнению, навязывает график и условия своих выступлений на сцене, фактически осуществляя "экспансию".

Открытое письмо, адресованное театральной общественности и государственным деятелям России, опубликовано в понедельник на странице Александринки "Вконтакте".

"По существу, Борис Яковлевич Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России - в Александринском театре", - говорится в письме.

По словам артистов, начиная с 1990-х годов руководство театра шло навстречу Эйфману, однако позже он стал "ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене".

"Мы выражаем решительный протест против необоснованных притязаний Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра, не являющегося музыкальным по своей уставной деятельности", - подчеркивают авторы письма.

Под текстом подписался худрук Александринского театра Валерий Фокин, а также народные артисты России Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий и другие.