Поиск

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Группа артистов Александринского театра опубликовала открытое письмо с критикой худрука Театра балета Бориса Эйфмана, который, по их мнению, навязывает график и условия своих выступлений на сцене, фактически осуществляя "экспансию".

Открытое письмо, адресованное театральной общественности и государственным деятелям России, опубликовано в понедельник на странице Александринки "Вконтакте".

"По существу, Борис Яковлевич Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России - в Александринском театре", - говорится в письме.

По словам артистов, начиная с 1990-х годов руководство театра шло навстречу Эйфману, однако позже он стал "ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене".

"Мы выражаем решительный протест против необоснованных притязаний Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра, не являющегося музыкальным по своей уставной деятельности", - подчеркивают авторы письма.

Под текстом подписался худрук Александринского театра Валерий Фокин, а также народные артисты России Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий и другие.

Борис Эйфман Александринский театр

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец

Суд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб.

Фильму "Дау" Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России

Минюст объяснил просьбу приостановить деятельность партии Гудкова

Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян

Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян
Нападения в школах

СКР начал поиск очевидцев возможных издевательств над стрелком из Благовещенска

СКР начал поиск очевидцев возможных издевательств над стрелком из Благовещенска

Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Скворцова подтвердила уход Бокерии с поста директора Центра имени Бакулева

Скворцова подтвердила уход Бокерии с поста директора Центра имени Бакулева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');