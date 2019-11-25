Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86 году, говорится в сообщении "9 канала" (Израиль) со ссылкой на дочь литератора.

"Сегодня ночью в Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался Михаил Хейфец, известный советский правозащитник, диссидент, историк и писатель", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил в социальных сетях медиаменеджер, член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев.

"Пишут из Иерусалима. Умер Михаил Хейфец, редактор, писатель, литературовед. В самые тухлые годы он получил реальный срок лагерей за предисловие к самиздатовскому сборнику Бродского. Отсидел, уехал. Мы работали вместе недолго", - написал Кудрявцев.

Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Работал школьным учителем, писал книги про народничество и народовольцев, которые печатались в издательствах "Советский писатель" и "Молодая гвардия", а также в журналах "Вопросы литературы", "Знание - сила", "Звезда", "Нева", "Костер" и др. Был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 60-70-х годов.

В 1974 году был арестован и осужден на 4 года колонии и 2 годам поселения по статье 70 УК РСФСР ("антисоветская агитация и пропаганда") за написанное им предисловие к пятитомнику Иосифа Бродского, который собирался выпускать "самиздатом" Владимир Марамзин, а также изготовление и хранение двух экземпляров статьи диссидента, писателя и публициста Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?". В заключении написал три книги публицистики, документальной прозы и интервью ("Место и время", "Русское поле", "Путешествие из Дубровлага в Ермак"), которые были изданы в Париже.

В 1980 году после освобождения эмигрировал в Израиль, поселился в Иерусалиме, где продолжил историческую и литературную работу, в частности, с 1982 по 1990 год был научным сотрудником Центра по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете, писал и публиковался, работал в газетах "Время" и "Вести".