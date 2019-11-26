Прокуратура начала проверку по факту пожара в красноярской колонии

Производственный цех в ИК-5 полностью сгорел еще в октябре, однако сообщили об этом только сегодня

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту пожара в исправительной колонии №5 (ИК-5) в Красноярском крае, в результате которого полностью сгорел производственный цех, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пожар произошел ночью 17 октября в учреждении ИК-5 Главного управления ФСИН России по региону, однако в надзорном ведомстве о нем сообщили только сегодня.

"Произошло возгорание производственного цеха по изготовлению топливных брикетов, в результате которого данный цех полностью уничтожен огнем. Осужденные, содержащиеся в исправительном учреждении, а также иные лица в ходе пожара не пострадали", - говорится в сообщении.

В результате проверки были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, допущенные сотрудниками администрации колонии, из-за чего очаг возгорания был обнаружен несвоевременно, отмечают в прокуратуре.

По окончании проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.