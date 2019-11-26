Прокуратура заинтересовалась гибелью подростка в новосибирском кафе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего в кафе в Железнодорожном районе города, сообщает областная прокуратура.

Ведомство установило, что 12-летний мальчик проживал в Октябрьском районе Новосибирска.

"В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение органами системы профилактики требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет дана оценка полноты принятых мер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти ребенка органы следствия проводят уголовно-процессуальную проверку.

Как сообщают местные СМИ, 24 ноября мальчику стало плохо в кафе, он перестал дышать. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.