"Ведомости" узнали о планах реформирования электросетей до 2030 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Консолидация сетевых активов, дифференциация тарифов, оплата резерва сетевой мощности и снижение стоимости льготного техприсоединения станут частью стратегии развития российских электросетей до 2030 года, пишет во вторник газета "Ведомости".

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в конце октября одобрил включение в стратегию этих пунктов, предложенных Минэнерго, и поручил ему вместе с Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовить проект стратегии к 20 февраля 2020 года, отмечают "Ведомости", которые ознакомились с копией протокола совещания, его подлинность подтвердил представитель вице-премьера.

Реформирование российских электросетей обсуждают уже несколько лет. Его инициатор - "Россети", которые контролируют 90% магистральных и около 75% распределительных сетей в России. Большинство предложений сетевой компании встречает сопротивление крупных промышленных потребителей. По расчетам Сообщества потребителей энергии, только введение платы за сетевой резерв и дифференциация тарифов будут стоить крупному бизнесу около 380 млрд руб. в год.

Предложения Минэнерго являются частью реформы электросетевых тарифов. В частности, ведомство хочет повысить тариф на 100% за три года для промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям. Министерство также предлагает обязать потребителей к 2025 году полностью оплачивать мощность сетей, которую они зарезервировали, но не используют. Минэнерго внесло эти проекты в правительство в сентябре, их раскритиковали регуляторы и крупный бизнес. Разногласия до сих пор не сняты, поскольку профильные министерства высказывали возражения и на совещании у Козака 31 октября, пишет также "Коммерсантъ" во вторник.

В протоколе октябрьского совещания сказано, что сетевая стратегия должна привести к снижению тарифов на передачу электроэнергии. Если перераспределить часть перекрестного субсидирования, повысив тарифы для потребителей на магистральных сетях, платежи для потребителей на распределительных сетях зеркально должны снизиться, пояснил "Ведомостям" замминистра энергетики Юрий Маневич через представителя.

Аналогичная ситуация с ценой льготного техприсоединения: с ее выравниванием уменьшится тариф на оказание услуг на передачу электрической энергии, в который сейчас закладывают недополученные доходы сетей от техприсоединения. В Минэнерго считают, что плата за техприсоединение должна стремиться к экономически обоснованной, говорит Маневич. По мнению министерства, потребители энергии выше 150 кВт должны оплачивать полную стоимость техприсоединения, включая реконструкцию существующей инфраструктуры, потребители от 15 до 150 кВт должны полностью оплачивать затраты за последнюю милю, а потребители до 15 кВт - платить до 5000 руб. за 1 кВт, пишут "Ведомости".

Тарифы на передачу электроэнергии неизбежно будут снижаться вследствие роста других составляющих, говорит заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. О конкретных механизмах и размере снижения тарифов можно говорить, когда будет готова нормативная база, отметил он.

Эти проекты нацелены исключительно на пополнение выручки сетевых компаний, выгоды для потребителей в них не предусмотрены, возражает представитель Сообщества потребителей энергии. Они приведут к существенному росту сетевых платежей для энергоемких предприятий, включая тарифы на передачу электроэнергии и плату за подключение к сетям.

"Россети" поддерживают решение вице-премьера и учитывают его при разработке собственной стратегии, сказал представитель компании. По подсчетам "Россетей" , в среднем по стране реализация сетевой стратегии может снизить тариф на передачу электроэнергии на 6%, но без учета инфляции, компенсации выпадающих доходов сетям и сглаживания выручки, говорит он. Как отметил представитель оператора электросетей, "конкретные показатели снижения могут быть определены лишь региональными регуляторами".

Одобренные вице-премьером механизмы подразумевают более справедливое перераспределение тарифной нагрузки между группами потребителей, поэтому инициативы в целом не приведут к росту общего сетевого платежа, считает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Скляр. Но для некоторых групп потребителей он однозначно вырастет, больше всего пострадают крупные промышленные потребители, полагает эксперт.

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.