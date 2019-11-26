Иностранца оштрафовали на 2,2 млн рублей в Приамурье за взятку сотруднику ФСБ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд (Амурская область) признал иностранца виновным в даче взятки сотруднику ФСБ в полмиллиона рублей за покровительство, следует из материалов суда.

"С учетом срока содержания под стражей, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 2,2 млн рублей", - говорится в материалах суда. Изначально суд приговорил взяткодателя к 2,5 млн рублей штрафа.

Кроме того, были конфискованы в пользу государства вещественные доказательства по делу 100 пятитысячных купюр.

Подсудимый обвинялся по ч.4 ст.291 УК РФ (взятка должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере). В приговоре не уточняется, гражданином какого государства является осужденный.

Отмечается, что иностранец в апреле 2019 года решил передать через посредника 1 млн рублей оперуполномоченному УФСБ России по Амурской области за общее покровительство и информирование о планируемых проверках в отношении компании, которую представлял осужденный. Кроме того, иностранец хотел, чтобы оперативник ФСБ "закрывал глаза" на нарушения законодательства, допущенные людьми, с которыми был связан осужденный.

Сотрудник спецслужбы, после телефонного разговора с иностранцем, который предложил силовику встретиться, сообщил руководству о возможной попытке подкупить его.

В мае иностранец передал оперуполномоченному регионального УФСБ через посредника половину от общей суммы оговоренной взятки. Сразу после передачи денег взяткодатель и посредник были задержаны.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, отмечается в материалах суда.