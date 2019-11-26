ЕСПЧ отказал троим наркозависимым россиянам, жаловавшимся на отсутствие лечения метадоном

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в удовлетворении жалобы трех россиян на отказ врачей лечить их на родине от наркомании методом "метадоновой терапии" (назначение метадона взамен употребляемого наркотика), сообщили в пресс-службе министерства юстиции РФ.

Там отметили, что заявители жаловались на нарушение их права на уважение частной жизни в связи с отсутствием в РФ лечения наркомании методом "заместительной терапии" с использованием метадона и бупренорфина.

ЕСПЧ согласился с позицией Минюста о том, что вмешательство государства в права заявителей являлось обоснованным, "поскольку запрет лечения наркомании методом "заместительной терапии" направлен на защиту здоровья и жизни граждан".

Как отмечают в российском ведомстве, изучив представленные российской стороной примеры неэффективности применения "заместительной терапии" и рисков использования подобного метода лечения наркомании, в том числе международную статистику и данные по смертности участников соответствующих программ в странах Европы, "ЕСПЧ не установил каких-либо преимуществ "заместительной терапии" перед традиционными способами лечения, используемыми в РФ".

В Минюсте добавили, что ЕСПЧ изучил обстоятельства дела одной из заявительниц, которая отказалась проходить все этапы лечения от наркозависимости в РФ, в связи с чем оснований утверждать о неэффективности соответствующего лечения у нее нет.