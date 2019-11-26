Два человека погибли в провалившемся под лед грузовике на переправе в Якутии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Грузовик провалился под лед в районе переправы Хатассы - Павловск через реку Лена, погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

Отмечается, что грузовик весит более пяти тонн. При этом по ледовой переправе разрешен проезд машинам не тяжелее трех тонн. Ледовая переправа Хатассы - Павловск была открыта 25 ноября.

Пресс-служба УГИБДД МВД по Якутии сообщает, что из-за происшествия эта переправа в настоящее время закрыта для всех транспортных средств.

По уточненной информации МЧС России по Якутии, в машине находилось три человека, одному удалось спастись.