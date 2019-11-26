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Путин пообещал дать жителям провинции возможности для самореализации

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Люди должны иметь возможность реализовать свои способности не только в больших городах, но и на малой родине, для этого власти изменят существующий расклад, пообещал президент Владимир Путин участникам всероссийского форума "Проектория".

Он предложил честно признать, что в больших городах больше возможностей, там находятся ведущие вузы и люди туда переезжают. Переломить эту тенденцию сложно.

По словам президента, нужно, чтобы люди не только могли получить образование, но и "смогли бы в этой профессии себя потом реализовать именно в своих городах, поселках, небольших городах России". Это нужно для пространственного развития страны с такой большой территорией, объяснил он.

"Здесь, прежде всего, государство должно работать как следует, региональные власти, местные и, конечно, все мы, включая людей, которые живут на тех или иных территориях, которые, безусловно, с душой, с любовью относятся к своей малой родине", - сказал президент.

Владимир Путин Проектория

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