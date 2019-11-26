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Судам посоветовали изменить порядок рассмотрения дел о преступлениях против детей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Большинство дел о преступлениях против несовершеннолетних рассматриваются судами в особом порядке, что исключает возможность всестороннего исследования обстоятельств случившегося, констатируется в опубликованном на сайте правительства докладе "О результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год".

Авторы документа рекомендуют рассматривать дела о преступлениях против детей в общем порядке для всестороннего расследования, а также для дальнейшей профилактики как в отношении осужденных, так и потерпевших. В докладе подчеркивается, что суды далеко не всегда в полной мере устанавливают обстоятельства, имеющие принципиальное значение как с точки зрения профилактики новых преступлений со стороны осужденных, так и правонарушений со стороны несовершеннолетних потерпевших в последующем.

В ряде случаев, говорится в документе, лицам, совершившим преступления против детей, наказание назначалось с учетом такого смягчающего обстоятельства, как наличие у подсудимых малолетних детей. Это, считают авторы документа, не соответствует опасности посягательства и противоречит позиции Верховного суда РФ, отраженной в пленуме от 22 декабря 2015 года.

Смягчение наказания в таких условиях позволяет осужденному надеяться, что если он совершит новое преступление подобного рода, он снова сможет рассчитывать на снисхождение судей из-за того, что у него самого есть маленькие дети, говорится в докладе.

Отдельного внимания, по мнению авторов, заслуживает вопрос качества профилактической работы с неблагополучными семьями в случаях, когда преступление было совершено родителями, родственниками либо другими лицами, которые ранее уже привлекались к административной или уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

Кроме того, авторы исследования указывают на необходимость усиления работы образовательных организаций в плане обучения подростков законопослушному поведению, а также на необходимость повышения их правовой грамотности.

Так, самый распространенный способ вовлечения детей в преступную деятельность - это обмануть их, сказав, что они еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, отмечается в докладе. Дети, вовлеченные в преступления, во всех исследованных авторами документа случаях не знали, что уже достигли этого возраста. "Это свидетельствует о низком уровне правовой грамотности подростков", - подчеркивается в докладе.

Верховный суд РФ

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