Уволенный за драку на работе сотрудник СПбГУ восстановился в вузе через суд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский суд восстановил на работе в СПбГУ Игоря Коровина, которого уволили после того, как он подрался с другим сотрудником - Олегом Ташбаевым. Его увольнение суд счел незаконным, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Коровин 25 июня был уволен с должности замначальника отдела охраны труда управления безопасности труда и жизнедеятельности ректората. Формальным основанием для этого стало "неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание" (статья 81 ТК РФ).

Ташбаев в вузе является специалистом по охране труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности Главного управления по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ.

Они подрались 26 марта 2019 года. Коровин побил Ташбаева и порвал его свитер. Потерпевший снял побои и пожаловался в университетскую комиссию по этике и в полицию. Они давно не ладили и критиковали работу друг друга.

29 апреля комиссия по этике решила, что, несмотря на давний конфликт, нападение Коровина было немотивированным и по сути было "элементарным хулиганством". Члены комиссии постановили, что его поведение "несовместимо с высоким статусом сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета".

В суде Коровин не отрицал, что драка была. Однако он попросил признать незаконным приказ о дисцилинарном взыскании в виде его увольнения, признать незаконным само увольнение, восстановить его на работе и возместить ему ущерб в виде среднего заработка за время вынужденного прогула. Также он потребовал 100 000 рублей компенсации морального вреда.

Суд восстановил его на работе, взыскал в его пользу 313 713 рублей заработка и присудил ему 20 000 рублей компенсации.