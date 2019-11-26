Поиск

Уволенный за драку на работе сотрудник СПбГУ восстановился в вузе через суд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский суд восстановил на работе в СПбГУ Игоря Коровина, которого уволили после того, как он подрался с другим сотрудником - Олегом Ташбаевым. Его увольнение суд счел незаконным, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Коровин 25 июня был уволен с должности замначальника отдела охраны труда управления безопасности труда и жизнедеятельности ректората. Формальным основанием для этого стало "неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание" (статья 81 ТК РФ).

Ташбаев в вузе является специалистом по охране труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности Главного управления по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ.

Они подрались 26 марта 2019 года. Коровин побил Ташбаева и порвал его свитер. Потерпевший снял побои и пожаловался в университетскую комиссию по этике и в полицию. Они давно не ладили и критиковали работу друг друга.

29 апреля комиссия по этике решила, что, несмотря на давний конфликт, нападение Коровина было немотивированным и по сути было "элементарным хулиганством". Члены комиссии постановили, что его поведение "несовместимо с высоким статусом сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета".

В суде Коровин не отрицал, что драка была. Однако он попросил признать незаконным приказ о дисцилинарном взыскании в виде его увольнения, признать незаконным само увольнение, восстановить его на работе и возместить ему ущерб в виде среднего заработка за время вынужденного прогула. Также он потребовал 100 000 рублей компенсации морального вреда.

Суд восстановил его на работе, взыскал в его пользу 313 713 рублей заработка и присудил ему 20 000 рублей компенсации.

СПбГУ Игорь Коровин Олег Ташбаев Василеостровский суд

Новости

Скворцова вернула на работу трансплантолога, проводившего редкие детские операции

Комплекс "Авангард" впервые показали американским инспекторам

Комплекс "Авангард" впервые показали американским инспекторам

Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и акционерами "Яндекса"

Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и акционерами "Яндекса"

Движение по трассе Москва-Петербург М-11 откроется 27 ноября

Эксперты сочли штраф недостаточным наказанием для виновных в семейном насилии

Эксперты сочли штраф недостаточным наказанием для виновных в семейном насилии

ЕСПЧ присудил писателю Лимонову 19 000 евро по следам его тяжбы с Лужковым

В России усилились эмиграционные настроения

В России усилились эмиграционные настроения

С двух военных взыскали более 30 млн рублей за пуск ракеты в ангаре в Крыму

С двух военных взыскали более 30 млн рублей за пуск ракеты в ангаре в Крыму

Иностранца оштрафовали на 2,2 млн рублей в Приамурье за взятку сотруднику ФСБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');