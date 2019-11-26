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В выловленной в Томской области рыбе нашли ртуть

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Томской области заинтересовались сообщениями о превышении допустимой концентрации ртути в продукции рыбозавода в Колпашево.

Как отмечает пресс-центр регионального следственного управления СКР, предельно допустимой концентрации ртути было обнаружено в ходе исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов ООО "Колпашевский рыбозавод". Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.

Предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и была отравлена в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть.

Начата доследственная проверка.

В свою очередь директор и совладелец завода Владимир Репко заявил "Интерфаксу", что содержание ртути в продукции не превышает допустимых значений.

"После проверки Россельхознадзора я организовал лабораторные исследования в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, а также в ветеринарной областной лаборатории. Обе пробы показали, что содержание ртути в 10 раз меньше допустимого", - сказал он.

По его словам, свою проверку на повышенное содержание в продукции завода проводит и Роспотребнадзор, и "их результаты также подтверждают данные независимой экспертизы".

Репко сообщил, что приносил результаты лабораторных исследований в Россельхознадзор, но там предоставленным документам не поверили. В связи с этим он намерен подать в суд на ведомство для возмещения расходов на исследования и имиджевого ущерба.

Он добавил, что также считает недостоверными данные Россельхознадзора о возможной легализации незаконно добытой рыбы, так как имеет акты о ее закупке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Колпашевский рыбозавод зарегистрирован в городе Колпашево Томской области в 2014 году, занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания принадлежит Владимиру Репко (34%), Анне Калимбах (33%), Александру Репко (33%).

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