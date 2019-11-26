Москва впервые в 2019 году утратила лидерство по минимальному уровню безработицы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Москва впервые в 2019 году уступила Санкт-Петербургу лидерство среди регионов РФ с наименьшим уровнем безработицы, следует из доклада Росстата о безработице в октябре.

Согласно обследованию ведомства, уровень безработицы в Северной столице в августе-октябре (в среднем за три месяца для повышения представительности данных) равнялся 1,4%, в то время как в Москве - 1,5%. С начала 2019 года это первый случай, когда Москва оказалась не на первом месте по уровню минимальной безработицы.

Почетное третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с безработицей в 1,7% (в среднем за август-октябрь). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ - 2,6% и Московская область - 2,7%.

В целом уровень безработицы в разных субъектах РФ сильно отличается - различия достигают 19 раз, а по федеральным округам - почти 4 раз. Самый высокий уровень безработицы по стране продолжает сохраняться в Ингушетии (26,8% августе-октябре).

Кроме того, уровень безработицы был двузначным в Туве (13,8%), Чечне (13,5%), Северной Осетии (12,9%), Дагестане (11,9%), республике Алтай (10,9%), Карачаево-Черкесии (10,1%).

В целом по России уровень безработицы в августе-октябре в среднем составил 4,5% (в октябре - 4,6%, в сентябре - 4,5%, в августе - минимальные за всю историю наблюдений 4,3%).

Среди федеральных округов двузначная безработица в августе-октябре зафиксирована только в Северо-Кавказском федеральном округе - 10,6%.

Далее следуют Дальневосточный федеральный округ - 5,9%, Сибирский федеральный округ - 5,7%, Южный федеральный округ - 5,1%, Уральский и Приволжский федеральные округи - 4,1%, Северо-Западный федеральный округ - 3,5%.

Минимальная безработица традиционно была зафиксирована в Центральном федеральном округе - 2,8%.