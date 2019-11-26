Детей в игровые комнаты предложили принимать только по предъявлении паспорта родителей

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о регулировании деятельности детских игровых комнат, куда родители смогут отдать детей, только предъявив паспорт. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроект предусматривает перечень обязанностей родителей (или лиц, их заменяющих), отдающих ребенка под временный присмотр. В их числе предъявление паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также подписание информированного добровольного согласия на временный присмотра за детьми.

Родитель также должен будет сообщить, как с ним можно оперативно связаться, а также подтвердить, что у ребенка нет признаков простудных и других инфекционных заболеваний.

Кроме того, "с учетом норм социального общения и принятых в обществе нравственных ценностей", родитель должен будет в письменной подтвердить свою готовность забрать ребенка, если того потребует временная няня. Такое требование должно быть обусловлено интересами ребенка, его психологическим или физическим состоянием: настойчивым требованием вернуться к родителям, признаками болезни, причинением или угрозой причинения вреда другим детям, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает, кто не сможет заниматься временным присмотром за детьми: это люди без личной медкнижки, а также признанные недееспособным или имеющие судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

В случае принятия законопроекта (845752-7) авторы считают нужным рассмотреть возможность введения административной ответственности для тех, кто занимается временным присмотром за детьми.

В законопроекте также предлагает закрепить в законе 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" понятие "временный присмотр за детьми".

Под этим понятием предлагается понимать комплекс мер по организации в дневное время досуга детей длительностью не более 12 часов подряд, "осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образовательную деятельность".

Сейчас работа игровых комнат не имеет специального законодательного регулирования, говорится в законопроекте.