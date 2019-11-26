В службе Росморречфлота начались обыски по делу о контракте с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В московский офис Морской спасательной службы Росморречфлота пришли с обысками из-за невыполнения обязательств по договору с "ЛУКОЙЛом", сообщил представитель службы.

По его словам, следственные действия проводит следователь Северо-Западного управления на транспорте. Они связаны с эпизодами 2014 года с невыполнением договоров.

В организации уточнили, что ранее это была Государственная морская спасательная служба и руководил ею Дмитрий Смирнов. В Морспасслужбу пришли следователи как к правопреемнице старой организации.

Ранее об обысках сообщил информированный источник "Интерфакса". По его данным, следователей интересуют документы по "давней сделке" одного из субподрядчиков Морспасслужбы - "Эко Фрахт" - со структурами "ЛУКОЙЛа". Они ищут бумаги, косвенно затрагивающие деятельность экс-руководителя службы Дмитрия Смирнова.

"Предварительно проверяется информация о том, что при деятельности экс-руководителя субподрядчик "Эко Фрахт" якобы не предоставил по договору 7 из 10 контейнеров для сыпучих грузов одной из структур "ЛУКОЙЛа", - сказал источник агентства.