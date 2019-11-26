Мэрию Ярославля обязали выплатить компенсацию за травму на скользком тротуаре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с мэрии города компенсации в пользу местной жительницы, которая сломала руку на неубранном тротуаре.

Как сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, прокуратура и пострадавшая требовали компенсацию в 120 тысяч рублей, однако суд присудил ей 80 тысяч рублей.

В марте 2019 года женщина поскользнулась на наледи на неубранном тротуаре. Она ударилась о лед обеими руками, получив оскольчатые внутрисуставные переломы лучевой кости со смещением правого и левого лучезапястных суставов.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что мэрия Ярославля не обеспечила уборку тротуара.