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Бывший сотрудник СКР в Крыму осужден на 8,5 лет колонии за взятку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Крыму вынес приговор бывшему заместителю руководителя Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления СКР по республике, признав его виновным в получении 800 тысяч рублей взятки.

Дело рассматривалось в Черноморском районном суде Крыма, сообщила его пресс-служба во вторник.

Отмечается, что взятка в 800 тысяч рублей, полученная должностным лицом (. . .), является взяткой в крупном размере", - говорится в пресс-релизе.

Следователь получил деньги в 2018 году, вступив в сговор с представителем общества с ограниченной ответственностью, который просил открыть уголовное дело в отношении бывшего гендиректора компании.

Подсудимый вину не признал.

Суд назначил экс-сотруднику СКР 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере двукратной суммы взятки. Кроме того, запретил ему 4 года работать в правоохранительных органах.

Крым СКР

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