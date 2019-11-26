Центр политической конъюнктуры указал на неготовность Зеленского к выполнению минских договоренностей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Киев в преддверии четырехстороннего саммита создает препятствия для диалога в "нормандском формате", такое мнение высказали авторы доклада Центра политической конъюнктуры, распространенного во вторник в Москве.

"Последние демарши (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского и его окружения читаются в Москве как неготовность выполнять минские договоренности или как игра на их сознательный срыв. Украинские представители открыто говорят о том, что минские соглашения следует переписать, и что мир в Донбассе возможен только на выгодных для Киева условиях. В противном случае раздаются призывы организовать полную блокаду Донбасса и способствовать исходу людей из неподконтрольных территорий в другие области Украины", - говорится в докладе.

По мнению авторов, "команда Зеленского сразу по двум причинам - из-за желания обыграть Россию и из-за неопытности рискованно перегружает текущую информационную повестку новыми инициативами и заявками, усиливая вероятность негативного восприятия в украинском общественном мнении реальных итогов декабрьского саммита в Париже".

Таким образом, "еще до начала переговоров лидеров в "нормандском формате" создаются условия для новой блокировки диалога", - полагают эксперты.

По их мнению, каковы бы ни были результаты предстоящего саммита "нормандской четверки", подход России к компромиссам и перспективам среднесрочного урегулирования конфликта в Донбассе должен быть чрезвычайно осторожным, прежде всего, по причине неустойчивости позиций президента Зеленского внутри Украины.

Как считают авторы доклада, смена власти на Украине, последующее изменение тональности в российско-украинских отношениях, а также решение некоторых локальных проблем породили завышенные ожидания во многих заинтересованных аудиториях относительно перспектив разблокирования минских соглашений до конца 2019 года.

"Долгожданное назначение даты саммита лидеров "нормандской четверки" еще более усилило надежды и иллюзии. Между тем, трезвый взгляд на динамику принятия решений и дискуссию вокруг мирного урегулирования осенью 2019 года показывает, что такие оптимистичные ожидания игнорируют реалии внутриполитической ситуации на Украине и преувеличивают готовность президента Зеленского и украинской правящей элиты в целом платить свою часть политической цены за реинтеграцию Донбасса", - говорится в докладе.