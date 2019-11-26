В Сочи завели дело о доведении до самоубийства после смерти девушки-следователя

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено в Сочи после гибели молодой сотрудницы полиции в ОВД Хостинского района.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю, тело 23-летней девушки обнаружили в одном из служебных кабинетов утром 23 ноября, вскоре после того, как на службу заступила очередная смена.

Погибшая работала следователем отдела по расследованию преступлений.

В региональном главке подчеркивают, что ГУ МВД по краю начало проверку, в том числе будет изучена представленная в СМИ версия о возможных причинах произошедшего.

Ранее некоторые издания со ссылкой на записи сестры погибшей в соцсетях сообщали, что девушка-следователь была изнасилована коллегой. По другой версии, погибшая как новобранец могла не выдержать нагрузки службы в полиции.

Информированный источник сообщил агентству, что погибший следователь только начинала карьеру в правоохранительных органах. Предсмертной записки она не оставила.