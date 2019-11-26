Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Тамбове

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Женщина погибла и пять человек пострадали в результате ДТП в Тамбове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.

По данным полиции, два автомобиля - "десятка" и Nissan Murano столкнулись вечером во вторник в Тамбове на перекрестке улиц Советская и Астраханская. После столкновения Nissan Murano выехал на тротуар, врезался в группу пешеходов, ждавших зеленого сигнала светофора на переходе, а затем - в здание "Ростелекома".

В результате ДТП четыре человека получили легкие травмы, один - средней тяжести, он доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и УМВД области. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.