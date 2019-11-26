Глава Минпросвещения обсудила со Шнуровым, как сломать стереотипы о людях рабочих профессий

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и министр просвещения России Ольга Васильева поговорили в телеэфире об образовании и о том, как заинтересовать молодежь идти в колледжи и получать востребованные рабочие профессии.

"Я не вижу запроса у общества на образованных людей. Я вижу, что общество хочет людей танцующих, веселых, классных", - сказал Шнуров в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) вечером во вторник, открывая дискуссию.

Он задался вопросом о том, как молодому человеку стать успешным в современном мире и на кого ориентироваться. Ролевой моделью успеха, по мнению Шнурова, становятся не талантливые математики и победители олимпиад, а блогеры, ведущие каналов на YouTube. При этом молодые люди ориентируются на категории "выгодно" и "невыгодно", а не на "хорошо" и "плохо".

Васильева в ответ напомнила про проблему видеороликов, на которых дети издеваются над сверстниками, и не согласилась, что от категорий "хорошо" и "плохо" можно отказаться.

"Говоря о том, что мы с вами должны кого-то образовывать, ради чего-то и ради кого-то, мы забываем самую главную вещь - мы должны их воспитывать, тем должна быть нравственная основа, там должен быть стержень", - сказала министр.

По ее мнению, для того, чтобы подрастающее поколение обеспечило будущее страны, его нужно научить трудиться - "шаг за шагом пахать в своей области".

Собеседники в этом контексте подняли вопрос о популярности рабочих профессий, в частности, о том, что в России не хватает сварщиков, а их образ пока ассоциируется не с успехом, а "с бутылкой водки".

В итоге министр и музыкант сошлись во мнении, что этот образ надо менять: так, Шнуров предложил снять о сварщиках блокбастер, хотя признал, что такой фильм вряд ли будет пользоваться успехом.

"Я считаю, что образ сварщика с водкой, о чем вы сказали, должен быть намертво исключен. Потому что это миф, это мифология, постоянная мифология, навязанная", - сказала Васильева.

Кроме того Васильева познакомила музыканта со статистикой о количестве учителей в России. По ее словам, всего в стране насчитывается 16 млн школьников и 1,3 млн учителей.

"Я-то думал, что у нас страна охранников, а у нас страна учителей, получается", - прокомментировал лидер "Ленинграда" эти данные.