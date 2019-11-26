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Преподаватель Ивановского детского дома творчества арестован по обвинению в педофилии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении преподавателя вокала одного из детских домов творчества Иваново, сообщило Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 2 ст. 134, ч. 3 ст. 135 УК РФ).

По данным следствия, педагог в период с 2016 года по осень 2019 года совершал развратные действия в отношении двух своих учеников.

В настоящее время мужчина задержан, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проверяют факты законности приема обвиняемого на работу, связанную с осуществлением педагогической деятельности. Действиям руководства детского дома творчества, а также руководства иных образовательных учреждений, где ранее работал обвиняемый, будет дана принципиальная правовая оценка.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УМВД России по Ивановской области.

Ивановская область

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