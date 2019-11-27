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Четыре человека погибли в результате пожара в Северском районе Кубани

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хозпостройка сгорела в ночь на среду на окраине одного из населенных пунктов в Северском районе Краснодарского края, погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по краю.

"Сегодня утром поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одной из хозяйственных постройках, расположенных около теплиц на западной окраине хутора Песчаном тел четырех человек. По данному факту следственным отделом по Северскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", - сказал сотрудник пресс-службы

В настоящее время, добавил он, на месте работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю, в свою очередь, сообщили, что к моменту прибытия пожарных 3:40 мск хозпостройка горела по всей площади - около 60 кв. метров. Огонь был потушен за 20 минут.

"В 03:48 мск объявлена ликвидация пожара. К сожалению, есть пострадавшие", - сказал сотрудник пресс-службы.

Краснодарский край

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