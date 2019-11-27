Поиск

В Приморье школьнику разрешили без страховки убрать снег с козырька здания

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Уссурийске городская прокуратура возбудила административное дело против директора школы № 31, где ученик 6-го класса вышел на подоконник и без страховки убирал снег с козырька здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Директора обвинили в нарушении права ребенка на образование и прав и свобод учащихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП). Ему грозит штраф до 30 000 рублей.

Проверку начали после появления видеозаписи инцидента в соцсетях. На записи ребенок без верхней одежды, сидя на подоконнике второго этажа, сталкивает снег скребком с козырька. Сообщалось, что мальчик сам предложил помочь почистить козырек.

Надзорное ведомство установило, что утром 22 ноября школьный дворник поставила шестиклассника на подоконник и дала ему счистить снег с козырька под окном. Она обвязала мальчика поясом и удерживала руками.

В прокуратуре напомнили, что закон об образовании обязывает создавать безопасные условия в школах и запрещает привлекать детей к труду, не предусмотренному программой, без согласия их родителей. В конкретной ситуации ребенок проводил работы на высоте без страховки и защиты, так что его жизнь и здоровье подвергались опасности. Также прокуроры выяснили, что родители мальчика не давали согласия на такую работу.

Уссурийск Уссурийская горпрокуратура Приморье

Новости

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на рельсах

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Суд 5 декабря рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Путин подписал закон, который нужен для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса"

Путин подписал закон, который нужен для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса"

Московский эндокринный завод сообщил о поставке незарегистрированного "Диазепама"

В Сочи завели дело о доведении до самоубийства после смерти девушки-следователя

В Сочи завели дело о доведении до самоубийства после смерти девушки-следователя
Авиакатастрофы в России

МАК назвал причину крушения Boeing-737 FlyDubai в Ростове-на-Дону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');