В Приморье школьнику разрешили без страховки убрать снег с козырька здания

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Уссурийске городская прокуратура возбудила административное дело против директора школы № 31, где ученик 6-го класса вышел на подоконник и без страховки убирал снег с козырька здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Директора обвинили в нарушении права ребенка на образование и прав и свобод учащихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП). Ему грозит штраф до 30 000 рублей.

Проверку начали после появления видеозаписи инцидента в соцсетях. На записи ребенок без верхней одежды, сидя на подоконнике второго этажа, сталкивает снег скребком с козырька. Сообщалось, что мальчик сам предложил помочь почистить козырек.

Надзорное ведомство установило, что утром 22 ноября школьный дворник поставила шестиклассника на подоконник и дала ему счистить снег с козырька под окном. Она обвязала мальчика поясом и удерживала руками.

В прокуратуре напомнили, что закон об образовании обязывает создавать безопасные условия в школах и запрещает привлекать детей к труду, не предусмотренному программой, без согласия их родителей. В конкретной ситуации ребенок проводил работы на высоте без страховки и защиты, так что его жизнь и здоровье подвергались опасности. Также прокуроры выяснили, что родители мальчика не давали согласия на такую работу.