Ученик приморской школы принес на урок банку с ртутью
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Разлив ртути произошел в школе в приморском селе Хороль, концентрация паров ядовитого вещества превышает допустимую норму в десятки раз.
Как рассказал "Интерфаксу" представитель районного управления образования, банку с ртутью в школу принес семиклассник, который перед уроком физкультуры начал наливать ее им в ладони. Это заметил учитель, который сообщил директору. Людей сразу же эвакуировали, никто не пострадал.
Занятия приостановлены, поскольку зафиксировано превышение допустимого уровня ртути.
В свою очередь представитель компании "Примтехнополис", которая специализируется на обезвреживании опасных отходов в регионе, сообщил "Интерфаксу", что на месте специалисты зафиксировали превышение ПДК паров ртути более чем в 80 раз.
Сотрудники школы пытались сами убрать ртуть, чем усугубили ситуацию, рассказал он.
Ликвидации загрязнения займет не менее недели.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося в учебном заведении.