Ученик приморской школы принес на урок банку с ртутью

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Разлив ртути произошел в школе в приморском селе Хороль, концентрация паров ядовитого вещества превышает допустимую норму в десятки раз.

Как рассказал "Интерфаксу" представитель районного управления образования, банку с ртутью в школу принес семиклассник, который перед уроком физкультуры начал наливать ее им в ладони. Это заметил учитель, который сообщил директору. Людей сразу же эвакуировали, никто не пострадал.

Занятия приостановлены, поскольку зафиксировано превышение допустимого уровня ртути.

В свою очередь представитель компании "Примтехнополис", которая специализируется на обезвреживании опасных отходов в регионе, сообщил "Интерфаксу", что на месте специалисты зафиксировали превышение ПДК паров ртути более чем в 80 раз.

Сотрудники школы пытались сами убрать ртуть, чем усугубили ситуацию, рассказал он.

Ликвидации загрязнения займет не менее недели.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося в учебном заведении.