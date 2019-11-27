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Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные военно-космические разработки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Удмуртии пресекли попытку жителя Ижевска установить контакт с иностранным диппредставительством для передачи секретной информации, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По ее данным, мужчина хотел за деньги предоставлять информацию по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы. Ранее он имел допуск к сведениям, составляющим гостайну, и собирался создать в Удмуртии организацию, основной целью которой была бы добыча таких сведений.

В связи с тем, что действия жителя Ижевска подпадали под признаки госизмены, но не содержали состава преступления, ему лишь вынесли официальное предупреждение.

Ижевск

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