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Медведев 5 декабря даст интервью 20 федеральным телеканалам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, подведет итоги года в интервью двадцати федеральным телеканалам первого и второго мультиплекса, сообщает пресс-служба кабмина.

Там уточняют, что Медведев подведёт итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12:00 5 декабря в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube, информирует пресс-служба.

Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter. "Кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью также будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.

Дмитрий Медведев

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