В Якутске спорткомплекс "Модун" эвакуировали из-за посетителя с ножом
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Якутске в спорткомплекс "Модун" пришел мужчина в неадекватном состоянии и с ножом, из здания всех экстренно эвакуировали, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В спорткомплекс направили полицейских и Росгвардию.
Мужчина ранил себя ножом, и его задержали. Полицейские оказали ему первую помощь и передали врачам.
По факту инцидента идет проверка.
Задержанный - 38-летний житель Якутска. В 2016 году его привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.