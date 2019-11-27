В Якутске спорткомплекс "Модун" эвакуировали из-за посетителя с ножом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Якутске в спорткомплекс "Модун" пришел мужчина в неадекватном состоянии и с ножом, из здания всех экстренно эвакуировали, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В спорткомплекс направили полицейских и Росгвардию.

Мужчина ранил себя ножом, и его задержали. Полицейские оказали ему первую помощь и передали врачам.

По факту инцидента идет проверка.

Задержанный - 38-летний житель Якутска. В 2016 году его привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.