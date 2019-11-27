Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Туле возбудили уголовное дело по факту взрыва во дворе жилого дома, в результате которого пострадал один человек.

Дело расследуется по статьям о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и о незаконном хранении взрывных устройств, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что во дворе дома двое мужчин подняли пакет возле припаркованного автомобиля, после чего произошел взрыв. Пострадавший гражданин Узбекистана с травмами лица был госпитализирован, его прооперируют.

На месте взрыва работают криминалисты и саперы с роботизированной техникой. Территория у дома оцеплена, ближайшие здания проверяются.