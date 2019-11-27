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"Черный риелтор" из Белоруссии получил 15 лет по делу об убийстве 4 москвичей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тверской области признал одного из членов банды "черных риелторов" виновным в убийстве жителей Москвы и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, сообщила в среду пресс-служба Следственного управления РФ (СКР) по региону.

По материалам суда, в 2016 году обвиняемый, 57-летний гражданин Белоруссии, вместе с другими членами банды убил на территории Конаковского и Рамешковского районов Тверской области четырех москвичей, чтобы завладеть двумя квартирами в столице. С банковских карт одного из убитых ими было похищено не менее 470 тысяч рублей.

Основной целью банды "черных риелторов" было завладение чужими квартирами, отметили в региональном управлении СКР. "Под прицел ее участников, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане - собственники квартир в столице", - добавили в пресс-службе.

Гражданин Белоруссии признан виновным в совершении в составе организованной преступной группы преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение; убийство более двух лиц с целью сокрытия и облегчения совершения другого преступления).

В СКР также сообщили, что иностранец проживал на территории России нелегально.

Группа действовала в 2013-2018 годах в Московской и Тверской областях, совершая преступления с особой жестокостью и цинизмом. Банду раскрыли в марте 2018 года. Дело в отношении белоруса было выделено в отдельное производство. Его сообщники ожидают суда.

Тверская область Москва СКР Белоруссия

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