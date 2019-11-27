СКР начал расследовать таинственное отравление семьи в Крыму

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух маленьких детей в Симферополе, еще один ребенок и мать малышей находятся в больнице после отравления неизвестным веществом.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), следователи проводят проверки, выясняют причину трагедии, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Крыму и Севастополю.

"Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти", - отмечается в информации регионального СКР.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Минздрава Крыма.

По данным регионального СКР, жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков после того, как трем ее детям внезапно стало плохо. "На момент прибытия скорой помощи мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - в срочном порядке доставили в больницу, там девочка скончалась", - отмечается в информации.

Семья, в которой произошло ЧП, характеризуется положительно. В их квартире, по предварительной информации, нет утечек бытового газ или источника угарного газа, не зафиксировано проблем с вытяжкой и вентиляцией.

Телеканал "Крым 24" сообщил в среду, что семья жила на втором этаже многоквартирного дома, на первом находится склад - сейчас он опечатан и закрыт. Соседи не исключают, что там травили крыс или тараканов.

Медики оценивают состояние пострадавшего ребенка как стабильно тяжелое, его матери - как удовлетворительное. В настоящее время ребенок находится в реанимации, его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили в крымском Миздраве. "Ее (женщины - ИФ) состояние оценивается как удовлетворительное. Переведена в терапевтическое отделение", - добавили в ведомстве.