Скончалась журналистка Ольга Богуславская

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Журналистка Ольга Богуславская, проработавшая в газете "Московский комсомолец" почти четыре десятилетия, ушла из жизни после тяжелой болезни.

"Ольга 38 лет проработала в "Московском комсомольце". Все ее творчество - попытки помочь людям, попавшим в беду. Она защищала простых читателей от несправедливости властей, судов, бандитов... Журналист с уникальным стилем и верой в людей, она умудрялась доказывать правоту своих героев даже тогда, когда опускались руки у адвокатов и сотрудников силовых структур", - говорится в сообщении на сайте "МК" в среду.

В нем отмечается, что цикл публикации Богуславской о чёрных риэлторах "помог спасти не одну жизнь, вернуть не одну квартиру". Также журналистка вела в газете рубрику "Соломинка", посвященную больным детям. "Ольга устраивала маленьких пациентов в больницы, находила средства на лечение, отслеживала судьбу своих героев", - говорится в сообщении.