Фура с отказавшими тормозами протаранила несколько машин в Челябинской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на трассе М-5 в Челябинской области, по предварительным данным, в аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интефраксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду.

"ДТП произошло на 1645-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Юрюзани. Столкнулись три большегруза и "ГАЗель". По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, эта информация уточняется. На месте работают сотрудники управления ГИБДД", - сказали в полиции.

В свою очередь пресс-служба управления дорог "Южный Урал" уточняет, что у фуры отказали тормоза на затяжном спуске к реке Юрюзань. "В результате машина столкнулась с впереди ехавшим большегрузом. После этого произошло их столкновение со встречным грузовиком и "ГАЗелью", - уточнили в пресс-службе.

По словам очевидцев ДТП, на месте происшествия погибли два человека и трое получили ранения.

На участке повреждено барьерное ограждение, организовано реверсивное движение.