Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что программа в данный момент согласовывается.