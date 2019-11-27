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На свалках Балакова нашли тысячи ртутьсодержащих ламп и трубок

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Балакове на пяти свалках нашли больше 2200 ртутных ламп и люминисцентных ртутьсодержащих трубок. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными для здоровья отходами, сообщило управление СК по Саратовской области.

Среди обнаруженного были в том числе отработанные лампы и трубки, бракованные и битые.

В СК напомнили, что ртутные лампы относятся к отходам первого класса опасности – чрезвычайно опасным, создающим угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.

Найденные лампы передали на утилизацию.

Следствие выясняет, кто все это выбросил.

Саратовская область Балаково СКР

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