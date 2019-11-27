Мутко назвал условия для запуска механизма изъятия земель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Механизм изъятия земель для государственных нужд должен учитывать ряд требований, заявил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"У нас частная собственность сейчас защищена государством. Если государство или муниципалитет в каких-то целях хочет изъять что-то, он должен платить в размере рыночной стоимости. Другое дело, если ты получил этот земельный участок и ничего на нем не делаешь, или он попадает под комплексное освоение, то здесь должна быть разные механизмы. Не осваиваешь - значит должна расти арендная плата. В этом направлении надо двигаться, чтобы земля работала", - сказал Мутко журналистам.

Он добавил, что механизмы освоения территорий должны быть упрощены, поскольку на капитальное строительство в стране приходится большая часть нацпроектов.

"Мы находимся в сложной ситуации, впереди реализация нацпроектов, в них до 80% - это капитальное строительство, и, естественно, принимая сейчас любые решения, они должны быть направлены на упрощение процесса строительства", - подчеркнул Мутко.

В октябре в Минстрое сообщали, что ведомство планирует вернуться к разработке законопроекта об изъятии земель для скорейшего вовлечения их в оборот. "Институт изъятия до сегодняшнего дня не решен и не регламентирован. Мы дошли с этим законопроектом до Госдумы, но, к сожалению, не смогли отстоять, потому что появилось больше количество правозащитных организаций, которые посчитали, что право собственности не так защищено", - говорил глава ведомства Владимир Якушев.

О разработке законопроекта об изъятии земель для государственных нужд стало известно летом 2018 года. Правительство РФ поддержало документ, но в Госдуму он не прошел.