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В Дагестане нашли трех пропавших шестиклассников

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Дагестане трех шестиклассников, которые во вторник пропали в селе Новый Хушет, нашли в Каспийске на автозаправке. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в инстаграме.

Дети в порядке, их везут в родное село.

Оказалось, что они помогали водителям заправлять машины, заработали немного денег и потратили их в компьютерном клубе.

"Жизни и здоровью ничего, кроме ремня, не угрожает", заверили в МВД.

Мальчиков начали разыскивать, так как во вторник они не вернулись домой после уроков.

Дагестан Каспийск МВД

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