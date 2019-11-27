Рубль слабо изменился к бивалютной корзине перед выходным днем на биржах США

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов перед выходным днем в США и в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,05 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,45 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,91 копейки - до 66,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе малоактивных торгов среды. В четверг биржи США закрыты из-за празднования Дня благодарения, в пятницу на американских биржах раннее закрытие.

Участники рынка находятся в ожидании подробностей относительно американо-китайских торговых переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. Инвесторы с осторожностью оценивают его слова в отсутствие конкретной информации по сделке, однако не теряют надежды, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений, пишет MarketWatch.

Ранее министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

"В отсутствие значимых событий российская валюта не демонстрирует выраженной динамики в рамках текущей недели в связи с нейтральным внешним фоном. В фокусе глобальных площадок по-прежнему остается тема торговых переговоров, по которой в последнее время звучат преимущественно оптимистичные заявления, что поддерживает рисковые активы и рубль на комфортных уровнях. Сегодня фактически последний более или менее активный торговый день в рамках текущей недели, так как завтра американские площадки будут закрыты по случаю Дня благодарения, а в пятницу площадки будут работать в укороченном режиме", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

При этом, как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами компании "КСП Капитал УА" Василий Клочков, определенную поддержку российскому рынку оказывают ожидания по встрече в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря, а также ожидания продолжения смягчения монетарной политики Банком России в середине декабря.

"Отсутствие негативных новостей позволяет инвесторам удерживать позиции и не фиксировать прибыль, полученную в 2019 году. Однако новости об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и, как следствие, обострение геополитических рисков, связанных с изоляцией России, могут негативно сказаться на настроениях инвесторов. В дальнейшем они могут более активно выходить из рисковых активов. Оглашение результатов комиссии WADA по "российскому вопросу" магическим образом назначено на 9 декабря, день встречи в нормандском формате. В краткосрочной перспективе возможно ослабление рубля против доллара до отметок 66-68 руб./$1, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ждем укрепления рубля против доллара до отметок 53-57 руб./$1", - подчеркивает Клочков.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются после публикации данных о повышении запасов в США на прошлой неделе. При этом добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные министерства энергетики.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК подешевели на 0,41% - до $62,95 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,62% - до $58,05 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей и дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 ноября на 5,11 копейки, до 63,9722 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,61 копейки, до 70,4398 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 7,41% по отношению ко вторнику и составил 63,9561 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 по Москве уменьшился на 6,44 копейки и составил 63,9764 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 939,053 млн, из которых $730,859 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 208,194 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 13,06 копейки по отношению ко вторнику, до 70,3906 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 13,8 копейки и составил 70,4078 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR510,518 млн, из которых EUR178,453 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR332,065 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.