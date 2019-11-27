ФСК ЕЭС названа самой информационно открытой компанией 2019 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) стала обладателем ежегодной премии информационных агентств "Интерфакс" и АК&М за достижения в сфере раскрытия информации для участников фондового рынка.

Почетный приз - кристалл, символизирующий транспарентность - был вручен компании 27 ноября в Москве в рамках церемонии награждения победителей ежегодной премии "Директор года", организованной Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Жюри премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" отметило высокое качество корпоративной отчетности "ФСК ЕЭС", в частности, подробное раскрытие в ней информации о стратегии, структуре группы, членах органов управления и акционерах подконтрольных организаций, а также оперативную публикацию компанией новостей для инвесторов.

"ФСК ЕЭС" показывает в последние годы постоянный прогресс в повышении прозрачности. В частности, за последние годы значительно выросло качество годовых отчетов компании, - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс", председатель жюри конкурса Владимир Герасимов. - Корпоративный сайт компании, по нашей оценке, - это один из лучших образцов взаимодействия с инвестиционными аналитиками. Объем предоставляемой на сайте информации является самым большим среди эмитентов, которые вошли в число номинантов премии в этом году. Большая часть информации доступна пользователям буквально с главной страницы сайта".

Жюри также отметило, что "ФСК ЕЭС" ежегодно публикует через уполномоченные агентства свыше 350 существенных событий, и это самый высокий показатель среди номинантов этого года.

"Прозрачность и открытость - базовые принципы, которых придерживается Федеральная сетевая компания в корпоративном управлении. Это позволяет быть понятнее и привлекательнее для инвесторов, и, кроме того, формировать конструктивные отношения с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами, - сказал в связи с присуждением премии председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров. - Внимание, которое мы уделяем требованиям законодательства, правилам биржевых площадок, международным стандартам раскрытия информации, а также активному взаимодействию с инвесторами, аналитиками и журналистами, создает доверие и уважение к "ФСК ЕЭС".

Информационные агентства "Интерфакс" и АК&M, аккредитованные Банком России на раскрытие корпоративной информации, присуждают премию "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" с 2003 года.

Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. При выборе победителя жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия компаниями отчетности, корпоративных событий, информации о конечных собственниках, корпоративном управлении, синхронность раскрытия для российских и иностранных инвесторов, проактивность и осознанность информационной политики компании.

В жюри премии входят представители ЦБ РФ, "Московской биржи" , Ассоциации независимых директоров, российской IR-ассоциации "АРФИ" и самих агентств.

Аккредитованные информационные агентства с 2003 года осуществляют оперативное раскрытие информации эмитентов для участников российского фондового рынка. Ежегодно на лентах агентств публикуется 150 тыс. оперативных сообщений компаний; на сайтах агентств созданы общедоступные центры раскрытия корпоративной информации. С 2018 года действует "единое окно", предназначенное для раскрытия эмитентами информации о существенных фактах через информагентства и публикации информации о корпоративных действиях через Национальный расчетный депозитарий.