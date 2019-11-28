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Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Одинцове

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пожар возник в двухэтажном доме в подмосковном Одинцове на площади более 400 кв метров, в результате эвакуированы 32 человека, открытое горение ликвидировано, сообщают в пресс-службе МЧС России по Подмосковью.

"28.11.2019 в 02.55 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Одинцово, деревня Назарьево, дом 12. В 03:32 проведена локализация пожара на площади 418 кв.м. В 04:00 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадавших нет, сообщают в подмосковном МЧС.

"Привлекаемые силы и средства: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и 5 единиц техники", - уточняют в министерстве.

Подмосковье

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