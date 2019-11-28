Подростков-рыбаков спасли на свердловском водохранилище со льдины

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели вызволили с расположенного на Рефтинском водохранилище (Свердловская область) острова двух 14-летних подростков-рыбаков, унесенных туда льдиной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел днем 27 ноября. По данным ведомства, льдина, на которой находились подростки, оторвалась от берега и ее понесло течением. Очевидцы сообщили об увиденном в экстренные службы.

"Оторвавшуюся льдину течением прибило к острову на акватории водохранилища, находящегося на расстоянии 500 м от берега. Рыбаки вышли на остров, угрозы их жизни и здоровью не было", - говорится в сообщении.

Спасатели на надувной лодке добрались до берега и эвакуировали подростков. После спасения рыбаков передали медикам, которые оценили их состояние как удовлетворительное.