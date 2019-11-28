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Экс-глава банка "Советский" получил три года колонии за хищение более 1,7 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима экс-председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в растрате, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Согласно сообщению, суд установил, что Карпов вместе с другими фигурантами в составе группы организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов и похитил 1 783 663 191 рубль, перечислив их на банковские счета подконтрольных организаций. Фигуранты получали 6% от суммы кредитов, выдаваемых банком фиктивным заемщикам. В группе участвовали, в частности, председатель совета директоров Станислав Митрушин, председатель кредитного комитета банка "Советский" Андрейм Кузнецов, три сотрудника кредитного учреждения и другие лица.

Карпов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Гражданский иск представителя потерпевшей стороны - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - о взыскании похищенных денег с Карпова и его соучастников, признан судом по праву и передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовные дела в отношении троих участников преступной группы ранее были направлены в Выборгский районный суд Петербурга. Расследование в отношении прочих членов преступной группы продолжается.

Как сообщалось, 21 октября Выборгский районный суд Петербурга приговорил Кузнецова к четырем годам условного заключения со штрафом в 500 тысяч рублей.

Банк России отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля 2018 года. До отзыва лицензии "Советский" несколько лет санировался. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе 2018 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк "Советский" и открыл в отношении него конкурсное производство.

Банк "Советский" по итогам первого квартала 2018 года занимал 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Санкт-Петербург Советский Андрей Карпов

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