КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Работодатель не вправе навязывать работнику дополнительные трудовые функции и увольнять его за отказ их выполнить, следует из постановления Конституционного суда РФ, опубликованного на его сайте в четверг.

Поводом для проверки положений части пятой и шестой статьи 370 Трудового кодекса РФ стало обращение Андрея Хмелевских. Как следует из его жалобы, летом 2016 года Хмелевских взяли на работу в аппарат Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на должность профсоюзного правового инспектора труда. Поступая на работу, он согласился также исполнять обязанности технического инспектора труда за доплату, но через полтора года отказался от такого совместительства.

Позже работодатель изменил должностную инструкцию правового инспектора труда, дополнив ее обязанностями технического инспектора. Хмелевских с этим не согласился, и за это его уволили.

Он подал в суд иск о восстановлении на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, однако добиться этого не смог. За защитой своих прав он обратился в КС РФ.

Постановление КС, как отмечается в нем, основано на ранее вынесенных правовых позициях. Суд не нашел противоречий Конституции в оспариваемых нормах, при этом разъяснив, как их следует толковать.

Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы. По общему правилу она может меняться только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. При этом за иную дополнительную работу полагается доплата.

КС также добавил, что для ведения общественного контроля профсоюзы учреждают должности правовых и технических инспекторов труда, чьи функции не идентичны, а произвольное объединение их должностных обязанностей не предполагается. Суд подчеркнул, что единые права профсоюзных инспекторов также не допускают и увольнения в случае отказа от выполнения этих обязанностей. Не вытекает такая возможность и из правового статуса профсоюзов, которые являются самоуправляющимися и независимыми объединениями граждан.

"Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл частей пятой и шестой статьи 370 Трудового кодекса РФ является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике", - говорится в постановлении.

КС решил, что дело заявителя должно быть пересмотрено.