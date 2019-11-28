Россиян, сомневающихся в пути развития экономики страны, за месяц стало больше

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинги одобрения россиянами работы главы государства и председателя правительства, достигшие в прошлом месяце максимального уровня за текущий год, в ноябре вернулись к устойчивым показателям, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что за прошедший месяц на 4% (с 52% до 48%) сократилось количество россиян, уверенных, что дела в РФ идут в правильном направлении. Соответственно на столько же (с 38% до 42%) возросло количество респондентов, считающих, что Россия движется по неверному пути, отмечают социологи.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина сократился с 70% в октябре до 68% в ноябре, т.е. до значений июля-сентября. Соответственно на 2 процентных пункта, с 29% до 31% увеличилось количество респондентов, не одобряющих деятельность главы государства. Такой уровень неодобрения уже был с июня по сентябрь включительно. В январе этот показатель находился на уровне 35% и в мае снизился до 32%.

Аналогичная ситуация отмечается с рейтингом одобрения работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева: он снизился - с 39% до 37%. С января по сентябрь этот показатель был в пределах 33-36%. По данным "Левада-центра", не одобряют деятельность премьер-министра 62% сограждан.

Рейтинг одобрения деятельности кабинета министров сохранился на уровне 44%, неодобрения - составил 55%.

Опрос проведен 21-27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.