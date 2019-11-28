Клиенты Райффайзенбанка столкнулись с двойными списаниями с карт

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты Райффайзенбанка столкнулись с двойными списаниями при операциях по картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"28 ноября с 13:40 до 15:45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16:00, балансы клиентов отображаются корректно", - сообщил представитель Райффайзенбанка.

Все остальные платежные сервисы банка работали штатно, отметил он.