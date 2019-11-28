В РФ освободили из-под ареста чиновника Погосяна, выдачи которого требует Ереван

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Армении сообщает, что задержанный в России бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов Армении (СПИСА) Мигран Погосян освобожден из-под ареста.

"По имеющейся в Генпрокуратуре информации, мера пресечения в отношении Погосяна отменена", - сообщил "Интерфаксу" советник генпрокурора Армении Гор Абраамян.

Находящийся в России и скрывающийся от следствия, Погосян в Армении обвиняется в легализации доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем, в присвоении в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Он объявлен в розыск.

Бывший руководитель СПИСА был задержан 14 апреля в Карелии по запросу Армении, и находился под арестом с санкции Петрозаводского суда.

Ранее Генпрокуратура Армении сообщила, что Россия не намерена передавать Погосяна. По данным армянской прокуратуры, российская сторона ссылается на 19-ю статью конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в которой перечислены основания для отказа в оказании правовой помощи.