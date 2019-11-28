Поиск

В РФ освободили из-под ареста чиновника Погосяна, выдачи которого требует Ереван

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Армении сообщает, что задержанный в России бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов Армении (СПИСА) Мигран Погосян освобожден из-под ареста.

"По имеющейся в Генпрокуратуре информации, мера пресечения в отношении Погосяна отменена", - сообщил "Интерфаксу" советник генпрокурора Армении Гор Абраамян.

Находящийся в России и скрывающийся от следствия, Погосян в Армении обвиняется в легализации доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем, в присвоении в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Он объявлен в розыск.

Бывший руководитель СПИСА был задержан 14 апреля в Карелии по запросу Армении, и находился под арестом с санкции Петрозаводского суда.

Ранее Генпрокуратура Армении сообщила, что Россия не намерена передавать Погосяна. По данным армянской прокуратуры, российская сторона ссылается на 19-ю статью конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в которой перечислены основания для отказа в оказании правовой помощи.

Армения Мигран Погосян

Новости по теме

Новости

Матвиенко пообещала обнародовать законопроект о домашнем насилии 29 ноября

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Christofari

Сотруднику "Голоса" Удоту назначили 320 часов обязательных работ за угрозы журналистам

Директор НМИЦ объяснил увольнение трансплантолога Каабака

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Причиной смерти девочки, ждавшей трансплантации почки, назвали пневмонию

Причиной смерти девочки, ждавшей трансплантации почки, назвали пневмонию

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

В Госдуме заявили, что сделать 31 декабря выходным в этом году не получится

Протесты в Москве

СКР сообщил о новом задержанном по "делу 27 июля"

СКР сообщил о новом задержанном по "делу 27 июля"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');